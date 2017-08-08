В Снежногорске перевернулась «Лада Приора». Водитель госпитализирован

09 Августа 2017 года, 11:15

СНЕЖНОГОРСК/ 9 августа/ БИ-ПОРТ – Сегодня ночью на выезде из города Снежногорска произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль «Лада Приора» опрокинулся на крышу. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, местный житель, 1998 года рождения, который с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение Мурманска.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии, решается вопрос о возбуждении дела», – сообщила «Би-порту» официальный представитель регионального УМФД Марина Шихова.

Вместе с тем, пользователи в соцсетях сообщают, что молодой водитель был в состоянии алкогольного опьянения и до опрокидывания протаранил несколько автомобилей.

Фото: Мурманск ДТП ЧП