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Главная » Авто » В Кандалакше дорожные полицейские напомнили водителям о безопасности
 
 
 
 
09 Августа 2017 года, 18:00

В Кандалакше дорожные полицейские напомнили водителям о безопасности


КАНДАЛАКША/ 9 августа - Пренебрежение водителями Правилами дорожного движения и халатность по отношению к собственной безопасности и жизни других участников дорожного движения часто становится основной причиной дорожно-транспортных происшествий. Чаще всего водительское пренебрежение ПДД проявляется в игнорировании необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, что регулярно приводит к усугублению травм при ДТП.

Так, 17 июня текущего года на автодороге «Умба – Варзуга» водитель, 1977 года рождения, управляя автомобилем «Hyundai Starex», не справился с управлением автомобилем, в результате чего допустил занос автомобиля с последующим опрокидыванием в левый придорожный кювет. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности и от полученных травм скончался на месте происшествия.

Кроме того, за прошедший период 2017 года сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» зафиксировано 2 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, которые не были пристегнуты ремнями безопасности и в результате происшествий получили значительные телесные повреждения, с которыми были госпитализированы в районную больницу.

В целях профилактики снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил пользования ремней безопасности участниками дорожного движения, сотрудники ГАИ провели в Кандалакше акцию «Пристегнись!».

К мероприятию подключились представители городской автошколы, которые вручали водителям тематические памятки. Инспекторы проводили с водителями профилактические беседы, напоминая о том, что при ДТП ремень безопасности сохранит жизнь.

Однако, как показало мероприятие, не все водители соблюдают ПДД. Один из остановленных для беседы автовладельцев перевозил своего ребенка без детского удерживающего устройства. В отношении нарушителя был составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. В отношении другого водителя составлен административный материал по ст. 12.6 КоАП РФ, так как он не был пристегнут ремнем безопасности.

Госавтоинспекция напоминает автолюбителям, что безопасность ребенка в автомобиле полностью зависит от взрослых. Пренебрежение ремнем безопасности и удерживающими устройствами может стоить ребенку жизни.

ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский»

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