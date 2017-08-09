Три ДТП произошло на территории Мурманской области за прошедшие сутки

10 Августа 2017 года, 11:38

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 августа - УМВД России по Мурманской области сообщает о пятерых пострадавших в трех зарегистрированных за стуки дорожно-транспортных происшествиях.

9 августа около полуночи на 25 км автоподъезда к поселку Териберка, водитель автомобиля «УАЗ» не правильно оценил дорожно-метеорологические условия и допустил опрокидывание. В результате чего он был обслужен амбулаторно, а вот его пассажира пришлось госпитализировать.

Вчера же примерно в три часа дня в Мурманске в районе Нижне-Ростинского шоссе автомобиль «Форд» столкнулся с отечественным «ВАЗом». В результате этого происшествия, два пассажира автомобиля отечественного производства были обслужены амбулаторно. По данному факту проводится проверка.

Уже вечером того же дня, примерно в 17 часов, в Апатитах на выезде с прилегающей территории жилого массива, водитель автомобиля «Санг Йонг» не уступила дорогу несовершеннолетнему велосипедисту. Юный велосипедист двигался по тротуару, который пересекался с выездом прилегающей территории. 10-летний мальчик обслужен амбулаторно.

Фото: Мурманск ДТП ЧП