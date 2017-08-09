За прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 962 нарушения ПДД

10 Августа 2017 года, 12:01

МУРМАНСК/ 10 августа - Надзор за дорожным движением ведется в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования.

За минувшие сутки сотрудниками ГИБДД было выявлено 962 нарушения Правил дорожного движения.

Пешеходами было допущено 26 нарушений, 1 - несовершеннолетними участниками дорожного движения. 4 водителя были задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Так же выявлено 18 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. При помощи приборов автоматической фиксации выявлено 655 нарушений ПДД. 12 водителей подверглись задержанию за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 29 столкновений с материальным ущербом, без пострадавших.