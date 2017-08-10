За прошедшие сутки в Мурманской области зарегистрировано одно ДТП с травмами

11 Августа 2017 года, 10:30

МУРМАНСК/ 11 августа/ БИ-ПОРТ - Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Мурманской области, за минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек получил травмы.

Вчера, 10 августа, примерно в 18 часов 30 минут, на 10 км автоподъезда к Мурманску водитель автомобиля «Чанган» двигался в сторону севера и, не учтя дорожные условия, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет по ходу движения. В результате ДТП водитель обслужен амбулаторно.

Фото: Эдуард Аксенов