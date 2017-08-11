В Мурманске дорожные полицейские проверили доступность парковочных мест для инвалидов

11 Августа 2017 года, 12:00

МУРМАНСК/ 11 августа - Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску в ходе очередного рейда проверили соблюдение правил парковки на местах для людей с ограниченными возможностями.

На большой парковочной зоне возле одного из гипермаркетов не обошлось без тех, кто занимает парковочные места, обозначенные специальным знаком «инвалид». В отношении нарушителей были составлены административные протоколы.

Госавтоинспекция Мурманска напоминает, что за нарушение правил парковки на местах для людей с ограниченными возможностями предусмотрен штраф 5 тысяч рублей, а также эвакуация транспортного средства, если водитель на месте отсутствует.

Всего за 7 месяцев 2017 года сотрудниками дорожной полиции областного центра составлено свыше 77 административных материалов за данное правонарушение. Стоит отметить, что рейды и профилактические мероприятия по выявлению нарушений правил парковки проводятся полицейскими в областном центре на постоянной основе.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УМВД России по городу Мурманску)