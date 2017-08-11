За минувшие сутки выявлено 1840 нарушений ПДД

11 Августа 2017 года, 11:50

МУРМАНСК/ 11 августа/ БИ-ПОРТ - При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД было выявлено 1840 нарушений Правил дорожного движения, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержан 1 водитель. 20 нарушений допущено пешеходами, 12 – несовершеннолетними участниками дорожного движения. Выявлено 10 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1480 нарушений ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Было оформлено 34 столкновения с материальным ущербом, без пострадавших.