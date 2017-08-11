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Главная » Авто » Разработан закон о фото- и видеосъемке техосмотра
 
 
 
 
11 Августа 2017 года, 17:16

Разработан закон о фото- и видеосъемке техосмотра


РОССИЯ/ 11 августа/ БИ-ПОРТ – Поправки в закон о техосмотре, предусматривающие обязательную фото- и видеорегистрацию техосмотра, будут внесены в правительство осенью, сообщили «Известиям» в Министерстве экономического развития.

Закон о техосмотре транспортных средств действует c 2011 года. В соответствии с ним для покупки полиса ОСАГО автовладелец должен представить диагностическую карту, в которой указывается, соответствует ли автомобиль требованиям безопасности. Сведения о состоянии машин хранятся в единой автоматизированной базе данных (ЕАИСТО), которую ведет ГИБДД. При этом аккредитация операторов техосмотра, ведение их реестра и контроль над ними входит в компетенцию Российского союза автостраховщиков (РСА).

По данным РСА, в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число операторов техосмотра, лишенных аккредитации, выросло на 37%. Тех, кому отказано в возобновлении лицензии, стало больше на 8%, а количество случаев возобновлений аттестата, напротив, сократилось на 20%. Всего в России действуют 4161 оператор и 4689 пунктов технического осмотра.

В интернете на запросы «оформление диагностической карты» выдается реклама фирм, предлагающих оформить диагностическую карту по ценам от 650 до 1,2 тысячи рублей. Посредники предлагают оформить документ за две минуты и бесплатно доставить в пределах Москвы. На вопрос о том, нужно ли предъявлять машину к осмотру, в фирмах говорили, что этого не требуется.

Для пресечения подобной практики проект закона предполагает установить требования к операционно-технической базе операторов техосмотра, «включая требования к фото- и видеорегистрации процедуры технического осмотра транспортного средства». На снимке должен быть зафиксирован номер автомобиля, а также время и место прохождения техосмотра. Видеосъемка должна гарантировать, что машина прошла проверку по всем правилам.

Рабочая группа при Минэкономразвития состоит из представителей этого ведомства, МВД в лице ГИБДД, Ространснадзора, Федеральной антимонопольной службы, Банка России и РСА. Сейчас она согласовывает текст законопроекта с заинтересованными ведомствами.

В пресс-службе Центробанка сообщили, что регулятор «концептуально поддерживает законопроект», но при этом направил в Минэкономразвития свои замечания.

«Сегодня автоматизированная система недостаточно безопасна, получить доступ к ней можно, просто купив пароль, и никакой ответственности за передачу информации нет», — пояснил президент РСА Игорь Юргенс. По его словам, фиксацию будут вводить постепенно — сначала только фотосъемку, затем видео.

Чтобы не перегружать пункты техосмотра, планируется установить их пропускную способность. Также законопроект предусматривает передать функции по ведению единой автоматизированной базы данных от ГИБДД к РСА. При этом надзор за организацией со стороны Банка России будет усилен. Кроме того, будет усилена административная ответственность за нарушения в сфере техосмотра. Функции внеплановых проверок пунктов техосмотра будут возложены на Ространснадзор.

Фото: ТАСС/Елена Пальм

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