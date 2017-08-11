За минувшие выходные в Мурманской области зарегистрировано четыре ДТП

14 Августа 2017 года, 11:40

МУРМАНСК/ 14 августа/ БИ-ПОРТ - За трое суток на территории региона было зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы различной степени тяжести.

В пятницу 11 августа, около 11 утра в Мурманске на улице Книповича водитель, управляя автомобилем «Форд Куга», при движении задним ходом на дворовой территории наехал на пешехода. В результате происшествия 87-летняя женщина была обслужена амбулаторно. В субботу около 14 часов в Кировске водитель, управляя мопедом не учел дорожные условия и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП 14-летний пассажир был доставлен в медицинское учреждение. В тот же день около 14 часов 30 минут на 4 км автодороги «Полярные зори–Африканда» водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21150», двигаясь со стороны города Полярные Зори, не учел дорожные условия и не справился с управлением транспортного средства. Произошел съезд автомобиля в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 33-летний водитель и 56-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» были обслужены амбулаторно.

13 августа около 11 часов 25 минут на 9 км автоподъезда к Мурманску водитель, управляя транспортным средством «Ниссан», двигаясь в сторону севера не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП 57-летний водитель автомобиля «Ниссан» обслужен амбулаторно.