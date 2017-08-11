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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Никита Падерин:

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Виктория Пиксендеева:

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Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

 
 
 
 

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Главная » Авто » За прошедшие выходные сотрудниками ГИБДД выявлено 1985 нарушений ПДД
 
 
 
 
14 Августа 2017 года, 12:15

За прошедшие выходные сотрудниками ГИБДД выявлено 1985 нарушений ПДД


МУРМАНСК/ 14 августа/ БИ-ПОРТ - При надзоре за дорожным движением за прошедшие выходные сотрудниками ГИБДД выявлено 1985 нарушений Правил дорожного движения.

Из них 53 нарушения допущено пешеходами, пять – несовершеннолетними участниками дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержан 31 водитель.

Выявлено 54 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 975 нарушений ПДД. 12 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего за трое суток было оформлено 88 столкновений с материальным ущербом, без пострадавших.

 

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