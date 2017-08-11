За прошедшие выходные сотрудниками ГИБДД выявлено 1985 нарушений ПДД

МУРМАНСК/ 14 августа/ БИ-ПОРТ - При надзоре за дорожным движением за прошедшие выходные сотрудниками ГИБДД выявлено 1985 нарушений Правил дорожного движения.
Из них 53 нарушения допущено пешеходами, пять – несовершеннолетними участниками дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержан 31 водитель.
Выявлено 54 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 975 нарушений ПДД. 12 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.
Всего за трое суток было оформлено 88 столкновений с материальным ущербом, без пострадавших.