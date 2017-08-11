Арктический автопробег «Север наш» завершился на полуострове Рыбачий

14 Августа 2017 года, 15:00

РОССИЯ/ 14 августа/ БИ-ПОРТ – Арктический автопробег «Север наш», организованный российским региональным внедорожным клубом «Леший», стартовал 29 июля и завершился 13 августа. Участники проехали более пяти тысяч километров, сообщил «РИАМО в Королеве» руководитель клуба Денис Базанов.

В ходе пробега была достигнута крайняя северная материковая точка «Вайда-губа» на полуострове Рыбачий, пройден полуостров Средний.

«Наш автопробег посетил места боевой славы защитников полуостровов Рыбачий и Средний, мы поднялись на хребет Муста-Тунтури, где четыре года шли ожесточенные бои. В Мурманске местное отделение ДОСААФ России передало нашему автопробегу символ города – уменьшенную копию статуи «Мурманского Алеши» и землю из долины славы для передачи городу-герою Севастополю», – сказал Базанов.

По его словам, 13 августа клуб «Леший» на Поклонной горе передал памятные знаки другому автопробегу Владивосток-Севастополь, чтобы доставить их в южный город-герой.

Участникам также удалось поднять камень со дна Баренцева моря для передачи его Севастополю. С этими памятными знаками автопробег проехал по всему Кольскому полуострову, берегам Белого моря и Онежского озера.