За гонкой «Арктик Трофи» можно будет следить онлайн

18 Августа 2017 года, 12:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 августа/ БИ-ПОРТ – Организаторы легендарной гонки по бездорожью «Арктик Трофи» планируют организовать онлайн-трансляцию гонок, которые стартуют из Кандалакши 3 сентября.

«В этом году у нас планируется онлайн-трансляция, – сообщил директор клуба «Арктик Трофи» Владимир Ежов. – К машинам будут прикреплены GPS-навигаторы, и в реальном времени можно будет наблюдать, как они двигаются по трассе».

Сам маршрут организаторы пока держат в секрете, обсуждая последние детали. Говорят только, что участников гонки ждет сложный путь в 400 километров от Белого до Баренцева моря, через старые лесовозные и геологические дороги, Хибины, сопки, болота и леса. Опыт выживания «по ту сторону цивилизации» требуется серьезный.

«Это же не за грибами выехать, – подчеркнул Ежов, – человек должен быть способен жить в лесу, чинить машину в лесу, выбираться из леса, ориентироваться в лесу и так далее. Это достаточно серьезное испытание для неподготовленного человека. Собрать машину на соревнования недостаточно – надо собраться с духом».

Сегодня к состязаниям готовятся 15 участников, однако максимально допустимое число машин – 30. Подать заявку можно, обратившись к организаторам «Арктик Трофи».