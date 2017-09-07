По факту смертельного ДТП под Апатитами возбуждено уголовное дело

11 Сентября 2017 года, 13:40

МУРМАНКАЯ ОБЛСТЬ/ 10 сентября/ БИ-ПОРТ – В воскресенье под Апатитами, 24-летний водитель автомобиля «Мерседес», находясь в состоянии алкогольного опьянения, обоняя транспортное средство, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21140».

В результате ДТП 22-летняя пассажирка автомобиля «Мерседес» погибла на месте, водитель немецкого кроссовера и еще два пассажира были госпитализированы. Еще двое пассажиров автомобиля «Мерседес» и водитель автомобиля «ВАЗ-2114» обслужены амбулаторно.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».