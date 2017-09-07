Продаваемые в России машины стали экологичнее

11 Сентября 2017 года, 14:51

РОССИЯ/ 11 сентября/ БИ-ПОРТ – Международное энергетическое агентство (МЭА) подготовило масштабное исследование влияния автотранспорта на экологию разных стран, пишут «Известия» .

По данным МЭА, в России с 2005 года доля легковых автомобилей с высоким (более 240 г двуокиси углерода на километр пути) и сравнительно высоким (180–240 г) уровнем выхлопа снизилась с 20% до 10% и с 70% до 50% всех проданных автомашин. Доля экологичных легковых (выхлоп менее 180 г на километр) выросла вчетверо — до 40%.

В 2005 году россияне купили более 2,3 млн новых авто, в 2015 — на 36% меньше, около 1,5 млн. Одновременно эксперты отмечают постепенное уменьшение размеров машин — рост числа небольших авто со сравнительно низким расходом топлива и выбросами. Примерно четверть новых машин в России можно назвать легкими (масса до 1 т) и около 65% — средними (до 1,4 т). На крупные авто приходится всего 10% продаж, хотя в 2005 году их доля превышала 20%.

«Рынки с высокой долей крупных машин обычно характеризуются более высоким расходом топлива на километр пути, — отметили в МЭА. — В России благодаря повышению популярности небольших автомобилей средний выброс CO₂ на километр пути постепенно падает и уже достиг 175 г».

Расход топлива на одну машину уменьшился на 1–5% в зависимости от размера и мощности авто, добавляют в МЭА. По мнению экспертов агентства, это во многом следствие роста популярности корейских марок в России. По экологичности продающихся в стране легковых машин Россия сравнима со многими странами Евросоюза и мира.

Обновление автопарка в России идет параллельно с ужесточением экологических требований со стороны государства. Всего 10 лет назад на дороги допускались автомобили с двигателями стандарта Евро-2. Но сейчас автопроизводители не могут выпускать машины ниже Евро-4. А недавно Минтранс предложил заменить транспортный налог экологическим