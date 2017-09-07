Более двух тысяч нарушений ПДД зафиксировано на дорогах области за сутки

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – За минувшие на дорогах Мурманской области сотрудниками ГИБДД выявлено 2147 нарушений Правил дорожного движения.
35 нарушений допущено пешеходами, в том числе 17 – несовершеннолетними участниками дорожного движения.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 8 водителей. Выявлено 6 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения.
С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 2011 нарушений ПДД. Всего было оформлено 54 столкновения с материальным ущербом.