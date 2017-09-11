Мурманские сотрудники областного ГИБДД навестили детей с тяжелыми заболеваниями

12 Сентября 2017 года, 12:15

МУРМАНСК/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – Сотрудники Госавтоинспекции в начале нового учебного года в ходе разных мероприятий и акций напоминают школьникам, а также их родителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Однако тем детям, которые сейчас проходят лечение в больницах города, освежить свои знания ПДД достаточно проблематично. Полицейские посетили детей с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями, чтобы обновить их знания Правил дорожного движения. Сотрудники полиции принесли с собой различные экспонаты прямо из музея ГАИ-ГИБДД, благодаря которым ребята смогли на время забыть о своих проблемах со здоровьем и почувствовать себя полицейскими.

После профилактической беседы об основных правилах поведения на дороге ребята смогли задать полицейским все интересующие их вопросы. В конце встречи юные пациенты активно участвовали в разгадывании кроссвордов, ребусов и различных викторин по Правилам дорожного движения, где все участники показали хорошие знания, и получили на память небольшие подарки от ГИБДД.

Родители ребят выразили особую благодарность полицейским за трепетное отношение к детям, за новые знания и навыки, которые получили их дети.