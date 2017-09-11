Более 250 уголовных дел за повторное вождение в нетрезвом виде возбуждено с начала года

12 Сентября 2017 года, 13:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ - С начала года сотрудниками ГИБДД было составлено свыше 1350 административных материалов за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Наказание за данные правонарушения предусматривает наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

За 8 месяцев текущего года полицейскими Мурманской области возбуждено 255 уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» в отношении водителей, которые после привлечения к административной ответственности снова сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. 220 бывших водителей уже привлечены к уголовной ответственности.