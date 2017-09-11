За истекшие сутки в Мурманской области произошло четыре ДТП

15 Сентября 2017 года, 13:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки на территории Мурманской области было зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

Так, 14 сентября вечером в Мурманске на проспекте Кольском 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2101», двигаясь со стороны проспекта Ленина в сторону улицы Морской, не справился с управлением и вылетел на тротуар, где «копейка» перевернулась. В ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ», который был обслужен амбулаторно.

Днём того же дня в Мурманске на улице Беринга неустановленный водитель, допустил наезд на 12-летнего мальчика. В результате происшествия ребенок обслужен амбулаторно.

14 сентября на 21-м километре автодороги «Кола-Серебрянская ГЭС» водитель, управляя автомобилем «МАН», по неустановленной пока причине потерял контроль над управлением и допустил наезд на стоящий автомобиль «Тойота Авенсис» с последующим опрокидыванием своего автомобиля в кювет. В результате ДТП госпитализирован пассажир автомобиля «МАН», мужчина 47 лет.

В четверг ночью в Оленегорске автомобиль «БМВ» влетел в осветительную опору. Водитель «БМВ» был обслужен амбулаторно.