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В Мурманске завершился ежегодный городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город»
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Авто » Полиция ищет очевидцев наезда на юного велосипедиста в Мурмашах
 
 
 
 
15 Сентября 2017 года, 14:00

Полиция ищет очевидцев наезда на юного велосипедиста в Мурмашах


МУРМАШИ/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурмашах 13 сентября в вечернее время неустановленный водитель автомобиля ВАЗ-2110 зеленого цвета допустил наезд на 13-летнего подростка. С места ДТП водитель скрылся.

«Со слов мальчика, он, управляя велосипедом, двигался  по краю проезжей части навстречу потоку транспортных средств, потому что тротуар на данном участке дороги отсутствует», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

В результате происшествия подросток обслужен амбулаторно.
Очевидцам происшествия просьба позвонить в ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району по телефону: 8 (81553) 3-56-79.

 

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