В понедельник в Мурманской области стартует операция «Автобус»

16 Сентября 2017 года, 15:07

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 сентября/ БИ-ПОРТ - С 18 сентября на территории Мурманской области начнется очередной этап оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». Ежедневно будут проходить рейды, в рамках которых сотрудники Госавтоинспекции совместно с сотрудниками взаимодействующих органов проверят транспортные средства, занятые в пассажироперевозках, на соответствие нормам технического состояния. Внимание будет уделено и проверке необходимой для перевозки пассажиров документации.

Накануне в областном управлении ГИБДД прошло совещание, посвященное вопросам взаимодействия в рамках оперативно-профилактического мероприятия. В ходе совещания были обозначены основные задачи профилактического мероприятия – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, контроль за соблюдением владельцами транспортных средств требований нормативных документов, соблюдением водителями пассажирских транспортных средств режима труда и отдыха.