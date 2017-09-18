ОСАГО может подорожать

18 Сентября 2017 года, 11:40

РОССИЯ/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – Автомобилистам предложат выбор суммы покрытия ОСАГО. Есть риск, что и стоимость полиса вырастет, отмечает «Российская газета». Это называется либерализация автогражданки.

Согласно поправкам в закон, у автовладельцев появится возможность выбора страхового покрытия. Один вид полисов с покрытием 400 тысяч рублей по материальному ущербу и 500 тысяч – по ущербу жизни и здоровью. Именно такие договоры действуют и сейчас.

Второй вид полисов ОСАГО будет предполагать лимит покрытия по 1 млн рублей – как по материальному ущербу, так и по ущербу жизни и здоровью. Третий вид полисов будет предполагать покрытие 2 млн рублей по так называемому «железу», а также по жизни и здоровью.

Проект поправок предполагает возможность заключить договор сразу не на один год, как сейчас, а сразу на три.

Против этого предложения возражают страховщики. Они считают, что инфляция за три года сделает такие договоры убыточными. К тому же возникают сложности с начислением коэффициентов. Их подсчет заметно усложнится.

Предлагается также отказаться от коэффициентов территориальности использования автомобиля и от коэффициента по мощности двигателя. Эту идею страховщики тоже не одобряют. Также предлагается пересмотреть коэффициенты по стажу и возрасту. Еще одно новшество – введение коэффициента за грубые нарушения ПДД.

Также будут понижающие коэффициенты в зависимости от стиля вождения, среднего пробега и использования ночью.

Последнее новшество – либерализация тарифа ОСАГО. Центробанк будет устанавливать верхнюю и нижнюю планку тарифа. А страховщик уже в этих пределах будет устанавливать свой тариф для каждого вида транспорта, а также от способов использования автомобиля. При этом тариф не должен превышать более чем в три раза, установленный ЦБ.