В Мурманске на пешеходном переходе сбили мужчину

18 Сентября 2017 года, 12:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – За минувшие трое суток на территории Мурманской области было зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек получили различные травмы.

Так, в пятницу вечером в Мурманске на улице водитель «Рено», допустил наезд на мужчину, 1985 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход был госпитализирован.

Аналогичная ситуация произошла в субботу вечером. На улице Книповича водитель автомобиля «Шевроле» допустил наезд на 20-летнего молодого человека, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход также был госпитализирован.

В Североморске водитель автомобиля «Фольксваген», перестраиваясь с крайней правой полосы на крайнюю левую полосу, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено». После чего «Фольксваген» откинуло на крайнюю левую полосу, где произошло столкновение с автомобилем «УАЗ». В результате ДТП госпитализированы водитель автомобиля «Фольксваген» и пассажиры автомобиля «Рено»: женщина, 1962 года рождения, и пятилетний мальчик.

16 сентября на 24 километре автодороги «Заполярный - Сальмиярви», молодой человек, 1991 года рождения, управляя автомобилем «Лексус», «догнал» впереди стоящий автомобиль «Хендай» под управлением мужчины, 1975 года рождения, который остановился на проезжей части, чтобы пропустить встречный поток автомобилей. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Лексус».

Фото: tumix.ru