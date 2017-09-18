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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Авто » В Мурманске будут ловить водителей, выезжающих на встречную полосу
 
 
 
 
18 Сентября 2017 года, 17:15

В Мурманске будут ловить водителей, выезжающих на встречную полосу


МУРМАНСК/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске в целях предупреждения ДТП с тяжкими последствиями в период с 18 по 28 сентября проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Сотрудники ГИБДД будут вести скрытое патрулирование на автомобилях без цветографических схем и вести фиксацию нарушений.

Сегодня уже в первые часы проведения «Встречной полосы» инспекторами ОБ ДПС зафиксировано грубейшее нарушение Правил дорожного движения, выразившееся в пересечении сплошной линии разметки с выездом на полосу встречного движения. Нарушение было допущено водителем автомобиля «Фольксваген Джетта» в районе улицы Калинина, 28. В отношении автолюбителя возбуждено административное производство по ст.12.15.4 КоАП РФ.

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