В Мурманске будут ловить водителей, выезжающих на встречную полосу

18 Сентября 2017 года, 17:15

МУРМАНСК/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске в целях предупреждения ДТП с тяжкими последствиями в период с 18 по 28 сентября проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Сотрудники ГИБДД будут вести скрытое патрулирование на автомобилях без цветографических схем и вести фиксацию нарушений.

Сегодня уже в первые часы проведения «Встречной полосы» инспекторами ОБ ДПС зафиксировано грубейшее нарушение Правил дорожного движения, выразившееся в пересечении сплошной линии разметки с выездом на полосу встречного движения. Нарушение было допущено водителем автомобиля «Фольксваген Джетта» в районе улицы Калинина, 28. В отношении автолюбителя возбуждено административное производство по ст.12.15.4 КоАП РФ.