На Кольском проспекте произошло крупное ДТП

19 Сентября 2017 года, 10:20

МУРМАНСК/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – Два автомобиля не поделили перекресток на Кольском проспекте.

Накануне вечером в Мурманске на перекрестке проспекта Кольский и улицы Пономарева, «Фольксваген» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Форд», в результате чего произошло столкновение, после которого автомобиль «Форд» вылетел на тротуар, где сбил пешехода, а затем врезался в опору рекламного щита.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Форд», 27-летняя девушка, её 5-летняя пассажирка, а также пешеход, 50-летний мужчина, обслужены амбулаторно. Ребенок находился в автокресле», - рассказали «Би-порту» в ГИБДД Мурманской области.

Фото: Сергей Скрябин