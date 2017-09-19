Водителей хотят поделить на любителей и профессионалов

20 Сентября 2017 года, 12:00

РОССИЯ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ - Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев согласен с предложением Союза автошкол Москвы разделить всех водителей на любителей и профессионалов. Он назвал идею разумной.

«Изменив подготовку водителей, мы сможем очень сильно поднять профессиональный уровень людей, которые работают на общественном транспорте, на больших грузовых автомобилях. У нас интересная история с маршрутными такси: в водители набирают всех, кто подпадает под категорию B. Это неправильно. Для перевозки пассажиров там должны быть водители-профессионалы. Поэтому это предложение мы поддерживаем на все 100%», — приводит слова Канаева RT.

По его словам, во время подготовки любителей следует минимизировать количество преподаваемого материала, который не понадобится в практическом управлении автомобилем. Для непрофессионального водителя, полагает Канаев, нужна максимальная практическая подготовка и психологическая - как действовать в чрезвычайных ситуациях.