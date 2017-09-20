ОСАГО для пьяных водителей может подорожать в пять раз

20 Сентября 2017 года, 12:21

РОССИЯ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ - Стоимость полиса ОСАГО для водителя, пойманного за вождением в нетрезвом виде, может вырасти в пять раз. Министерство финансов РФ готовит соответствующие поправки в закон об «автогражданке». Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Стоимость полиса может вырасти, если в течение года водитель превышал скорость более чем на 60 километров в час, управлял автомобилем в нетрезвом виде или выезжал на встречную полосу. Если в течение следующего года водитель будет ездить без нарушений, стоимость полиса для него снова снизится.

Фото: VistaNews.ru