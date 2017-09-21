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Главная » Авто » Кто виноват в смертельном ДТП с участием командующего ВДВ?
 
 
 
 
21 Сентября 2017 года, 09:48

Кто виноват в смертельном ДТП с участием командующего ВДВ?


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – Почти неделя прошла со дня ДТП, произошедшего на 1420 км трассы Р-21 «Кола». В столкновении легкового автомобиля «Шевроле» и фургона «Фольскваген», двигавшегося в составе военной колонны, по официальным данным один человек погиб и трое пострадали – все из легкового автомобиля. Это ДТП так и осталось бы строкой в сводке происшествий и страшными кадрами в социальных сетях, если бы не выяснилось, что в фургоне находился командующий ВДВ России Андрей Сердюков, его заместитель и ещё ряд офицеров. Все они получили различные травмы. История моментально разлетелась по федеральным средствам массовой информации.

Расследованием происшествия занимается Военное следственное управление Следственного комитета. Им-то и предстоит назвать виновника аварии. Но с большой степенью вероятности таковым признают погибшего водителя. Микроавтобус Сердюкова шёл последним в колонне, которая следовала за автомобилем ВАИ с проблесковыми маячками. Водитель легкового автомобиля должен был прижаться к обочине и пропустить колонну – эти действия не могут поддаваться сомнению, так требуют правила дорожного движения. Но вот обстоятельства, при которых произошло ДТП, вызывают, по меньшей мере, недоумение, если не выразиться эмоциональнее.

У колонны не было никаких препятствий на пути. Полоса, по которой двигались военные автомобили, была свободна. Но на видео чётко видно, как автомобиль со спецсигналом едет посередине дороги, разгоняя автомобили на встречной полосе. Мог ли он так делать? Мог. Нужно ли было так делать? Вызывает большие сомнения. Следующий за ним микроавтобус в целом остаётся на своей полосе, второй выезжает на «встречку» одним колесом, а вот микроавтобус с Сердюковым пересекает сплошную почти на половину корпуса. Два автомобиля на встречной полосе прижимаются к правой обочине и сильно замедляются. А белый «Шевроле», двигающийся с явным превышением скорости, не успел среагировать и, желая избежать столкновения с попутным автомобилем, повернул руль влево, после чего произошло столкновение с военным автомобилем.

В социальных сетях пользователи встают на сторону погибшего водителя, хотя их оценка, конечно, носит скорее моральный характер – у военной колонны не было никакой необходимости вести себя так агрессивно на дороге, особенно учитывая неблагоприятные погодные условия. Будь один водитель вежливее, а другой внимательнее, трагедии удалось бы избежать.

Так или иначе, во всём предстоит разобраться следствию.

Фото: Ксюша Фролова

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  • Следствие барско-дворянского отношения к "холопам", со стороны военных в т.ч. Скромнее надо быть. А так и люди пострадали, и высокопоставленный военный чуть не отправился на тот свет.
  • Жаль гражданского. А командующий? Он " командующий" в Армии, а не на федеральной трассе!
 
 
 
 
 
 
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