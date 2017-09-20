Гражданам стали реже отказывать в выплатах по ОСАГО

21 Сентября 2017 года, 11:36

РОССИЯ/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – Страховщики стали реже отказывать гражданам в возмещении убытков по ОСАГО. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга 20 крупнейших компаний, работающих на рынке автострахования, пишут «Известия».

Снижение доли отказов связано с запуском закона о натуральном возмещении, а также распространением электронных полисов. При этом, по данным ОНФ, «автогражданка» оказывается более рентабельной, чем ранее заявляли страховые компании.

Прямое возмещение является обязательным для потерпевшего в том случае, если в ДТП пострадали только два автомобиля, вред был нанесен только им и оба водителя имеют страховки. С начала года в России действуют поправки, которые обязывают страховые компании заключать договоры ОСАГО в электронном виде. Кроме того, с апреля вступил в силу закон о приоритете натурального возмещения по автогражданской ответственности перед денежной выплатой.

Доля отказов страховщиков в прямом возмещении убытков по предъявленным требованиям составила 3% в первом полугодии 2017 года по сравнению с 4,1% за аналогичный период прошлого года. В целом по итогам первого полугодия страховщики собрали премий по ОСАГО на сумму 109,2 млрд рублей и выплатили пострадавшим в ДТП 103,6 млрд рублей. Таким образом, соотношение страховых выплат к страховым премиям в целом по России составило 95%.