В Мурманской области проводится профилактическое мероприятие «Автобус»

20 Ноября 2017 года, 18:04

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 ноября/ БИ-ПОРТ – Профилактическое мероприятие автобус проходит на дорогах Мурманской области в последнюю декаду ноября. Мероприятие направлено на профилактику аварийности, выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения и обеспечение безопасности пассажирских перевозок.

Во время проведения операции сотрудниками ГИБДД будет усилен контроль за соблюдением водителями автобусов требований ПДД. Большое внимание стражи правопорядка уделят вопросу обеспечения безопасности пассажирских перевозок, в особенности, не превышает ли число пассажиров количества, предусмотренного предприятием-изготовителем транспортного средства.

Всего по итогам 10 месяцев 2017 года на территории нашего региона зарегистрировано 71 ДТП, совершенных по вине водителей транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, в результате которых пострадали 108 человек и 2 погибли. 21 ДТП совершены по вине водителей грузового автотранспорта, по вине водителей автобусов – 32 ДТП.