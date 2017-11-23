В центре Мурманска снова сбили пешехода

23 Ноября 2017 года, 11:04

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы.

Так, в среду утром на 9 км автоподъезда к Мурманску водитель, управляя автомобилем «Хендай», не учел дорожно-метеорологические условия, не справился с управлением и «вылетел» в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель - 41-летняя женщина - обслужена амбулаторно.

Вечером того же дня в Мурманске на проспекте Ленина «Рено» на перекрестке сбил 14-летнего подростка, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП ребенка обслужили амбулаторно.

Напомним, 13 ноября в Мурманске на проспекте Ленина водитель автомобиля «Ниссан» при повороте налево на регулируемом перекрестке совершила наезд на женщину, 1957 года рождения, которая переходила проезжую часть по данному перекрестку. В результате происшествия пострадавшую госпитализировали.