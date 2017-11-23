За минувшие сутки на территории Мурманской области было выявлено более двух тысяч нарушений ПДД

23 Ноября 2017 года, 11:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 2344 нарушения Правил дорожного движения.

Так, 45 нарушений допущено пешеходами, 2 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 2 водителя.

Выявлено 3 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1780 нарушений ПДД, 2 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 54 столкновения с материальным ущербом, без пострадавших.