В Мурманской области на пешеходном переходе сбили мужчину

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Артемий Лапполайнен: «В работе с клиентами мы выступаем как партнеры» Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги: «Севрыбхолодфлот» – третья книга цикла «Севрыба». На очереди новые тома о флотах Мурмана 5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич: «Современное искусство хорошо тем, что оно дает возможность любому человеку в нем участвовать» О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

Юрий Киташин: «Русская аквакультура» - развивающийся, растущий бизнес, который не стоит на месте» О диверсификации, стартапах и новых видах товарной продукции рассказывает Юрий Киташин, первый заместитель генерального директора ПАО «Русская аквакультура»