В Мурманской области на пешеходном переходе сбили мужчину

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – Во вторник, 21 ноября примерно в 7 утра на 35 км автодороги Мишуково-Снежногорск «Волга» сбила пешехода.
Так, водитель автомобиля «ГАЗ 31105», подъезжая к нерегулированному пешеходному переходу, допустил наезд на пешехода.
«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения в виде закрытого двухстороннего перелома левой верхней впадины, разрыв заднего отдела уретры», - сообщили «Би-порту» в ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Александровск.
Пострадавшего госпитализировали в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка.