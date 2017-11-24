Мурманская область на 31 месте в рейтинге проблемных в части мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов

24 Ноября 2017 года, 14:25

РОССИЯ/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – Российский союз автостраховщиков (РСА) составил очередной рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов – за девять месяцев 2017 года. Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

Рейтинг содержит информацию о частоте страховых случаев, средней выплате, отношении судебных к несудебным выплатам, отношении накладных расходов в суде к сумме основного требования, приросте договоров, об уровне выплат в конкретном субъекте. По каждому из этих показателей регион занимает свое место. Кроме того, исходя из суммы мест, территория занимает определенную строчку в итоговом, рейтинге РСА.

В целом по России частота страховых случаев составила 5,8% (по итогам девяти месяцев 2016 года – 5,4%), средняя выплата – 79469 рублей (в 2016 – 69146), отношение судебных выплат к несудебным – 14,1% (в 2016 – 13,8%), отношение судебных расходов к сумме основного требования – 108% (в 2016 – 99%), уровень выплат с учетом нормы РВД – 103% (в 2016 – 82%).

На первых 20 местах рейтинга – субъекты с максимально негативными показателями, то есть «красная зона». В ней находятся те регионы, где средняя выплата, частота страховых случаев и остальные показатели значительно выше средних по России. Лидер «красной зоны» – Кабардино-Балкарская республика.

В середине рейтинга – «желтая зона» (с 21 по 40 места). Ситуация здесь расценивается как пограничная, то есть в любой момент она может перейти в «красную зону». Попала сюда и Мурманская область, заняв 31 место. Регион улучшил свои показатели: по итогам девяти месяцев 2016 года он был на 11-й строчке.

Частота страховых случаев в Мурманской области составляет 6,8%, средняя выплата – 93960 рублей. Отношение судебных расходов к сумме основного требования – 72%, снижение прироста договора составляет - 5,3%. Уровень выплат с учетом РВД достигает 107%.

На последних местах расположились регионы так называемой «зеленой зоны», где проблем с мошенничеством практически нет или их удается решать, убыточность приемлема или отсутствует. Самым беспроблемным субъектом оказалась Саха (Якутия).