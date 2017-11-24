Женщина погибла под колёсами автомобиля в Мурманске

26 Ноября 2017 года, 10:55

МУРМАНСК/ 26 ноября/ БИ-ПОРТ– В Мурманске на проспекте Кольском, в районе дома №152 произошло ДТП. По неустановленной пока причине водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил пешехода, после чего врезался в стол у остановки общественного транспорта. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение, где скончалась от полученных травм.

«Двое пассажиров, находившихся в автомобиле, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение», - сообщили «Би-порту» в УМВД по Мурманской области.

Медицинская помощь потребовалась и самому водителю, который по словам очевидцев находился в состоянии алкогольного опьянения. Проезжающие мимо свидетели ДТП остановились для оказания помощи пострадавшим, однако между ними и водителем начался конфликт, в ходе которого последнему были причинены телесные повреждения. Молодых людей также задержали полицейские в районе дома №57 по проспекту Кольскому.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП и последующего избиения водителя.

Фото: Слава Родин