В Мурманске сбили пенсионерку, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора

27 Ноября 2017 года, 11:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – За минувшие выходные в Мурманской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек, в том числе 1 несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести, 1 человек погиб.

Так, в пятницу в Мурманске на улице Полярные Зори водитель автомобиля «Тойота» при проезде регулируемого пешеходного перехода допустил наезд на пенсионерку, которая пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Женщину обслужили амбулаторно.

В воскресенье в поселке Никель водитель автомобиля «Шевроле Авео» не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на пешеходное ограждение. В результате ДТП пассажирка, 1986 года рождения, госпитализирована.

Утром в воскресенье в Мурманске на проспекте Кольском в районе дома 152а водитель автомобиля «Форд», 1994 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил женщину, 1964 года рождения, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. После этого автомобиль отбросило в столб. В результате происшествия водитель автомобиля и его пассажиры – мужчины, 1999 и 1986 годов рождения – обслужены амбулаторно. Женщина-пешеход скончалась в реанимации медучреждения.

Фото: Игорь Рыжов