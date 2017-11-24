За минувшие выходные в Мурманской области за рулём поймали четырёх наркоманов

27 Ноября 2017 года, 12:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за минувшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 3219 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 87 нарушений допущено пешеходами, 21 – несовершеннолетними. За управление автомобилем в состоянии опьянения задержаны 39 водителей, из них 4 в состоянии наркотического опьянения.

Выявлено 6 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 540 нарушения ПДД. 14 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 138 столкновений с материальным ущербом, без пострадавших.