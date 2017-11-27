За минувшие сутки в Мурманской области выявлено более 600 нарушений ПДД

28 Ноября 2017 года, 12:22

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 621 нарушение Правил дорожного движения.

36 нарушений допущено пешеходами, 3 – несовершеннолетними участниками дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 9 водителей.

Также выявлено 4 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации установлено 309 нарушений ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 31 столкновение с материальным ущербом, без пострадавших.