Цены на дизель и бензин не изменятся

28 Ноября 2017 года, 16:29

РОССИЯ/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – С начала месяца нефтекомпании поставили на биржу порядка 362 тысяч тонн бензина и 330 тысяч тонн дизеля, сообщили «Известиям» в пресс-службе Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Согласно планам компаний, к концу месяца они намереваются продать больше топлива, чем было запланировано. Так, по бензину средний рост запланированных поставок у крупных производителей составит 7%, по дизелю они вырасти в среднем на 20%. К середине ноября компании уже фактически перевыполнили запланированные объемы на месяц.

В октябре — начале ноября из-за снижения внебиржевых поставок и ремонта ряда НПЗ стоимость дизеля в оптовом звене и на заправках по сравнению с августом выросла на 5–10%. Это вызвало соответствующую реакцию ФАС. Она собрала ключевые нефтекомпании на совещание и поручила им увеличить биржевые поставки в этом и следующем месяце.

Формирующаяся на бирже оптовая цена на топливо играет роль ориентира для розничных цен на АЗС. Для того чтобы не давать им расти, ФАС вместе с Министерством энергетики регулирует уровень продаж на бирже. Согласно совместному приказу службы и министерства, компании должны продавать через торги не менее 10% производимого бензина и около 5% дизеля.

Аналитики полагают, что до конца года цена на бензин, в том числе усилиями ФАС, будет удержана от дальнейшего роста и останется в районе 38–41 рубля за литр бензина и 39 рублей за литр дизеля. Приостановить удорожание топлива удастся при повышении планки минимальных продаж до 15–20%.