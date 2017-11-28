В отношении водителя, который врезался в столб в Мончегорске, возбуждено уголовное дело

29 Ноября 2017 года, 10:25

МОНЧЕГОРСК/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ - ДТП, которое произошло в понедельник в Мончегорске, обрастает новыми подробностями.

Напомним, в ГИБДД Мончегорска 27 ноября поступило сообщение о ДТП. Автомобиль «Kia Cerato» врезался в столб. Водитель автомобиля – житель Мончегорска, 1990 года рождения, и его 27-летняя пассажирка были госпитализированы.

В ходе проверки по факту ДТП полицейские установили, что автомобиль, попавший накануне в аварию, был угнан 27-летним пострадавшим. Владелец автомобиля узнал о том, что его транспортное средство пострадало в результате ДТП, от полицейских.

За день до угона 31-летний владелец автомобиля распивал алкогольные напитки в своей квартире со знакомым. Утром мужчина направился на работу, оставив ключи от автомобиля на видном месте, чем воспользовался 27-летний безработный знакомый. Злоумышленник решил покатать свою подругу на чужом автомобиле, однако, не справившись с управлением, он допустил ДТП и был доставлен в медучреждение с травмами.

Ко всему прочему мужчина с октября 2017 года находился в федеральном розыске как лицо, скрывшееся от органов дознания. Злоумышленник подозревается в мошенничестве.

По данному факту в отношении ранее судимого за истязание 27-летнего жителя Мончегорска возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: Мурманск ДТП ЧП