В Мурманске «БМВ» сбил двух пенсионерок на пешеходном переходе

29 Ноября 2017 года, 10:59

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки в Мурманской области зарегистрировано два ДТП, в которых 3 человека получили травмы.

Так, во вторник в вечернее время в Мурманске на улице Буркова водитель, управляя автомобилем «БМВ», сбил двух пенсионерок 72 и 75 лет, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавших госпитализировали.

Чуть позже на 14 км автодороги «Мишуково-Снежногорск» Кольского района, водитель автомобиля «Рено Логан» не учел дорожно-метеорологические условия и допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «Хендай Туксон», который от столкновения «улетел» в кювет по ходу движения. В результате происшествия пассажир автомобиля «Рено», 25-летний молодой человек госпитализирован.