За минувшие сутки на дорогах Мурманской области выявлено 652 нарушения ПДД

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 652 нарушения Правил дорожного движения.
Так, 29 нарушений допущено пешеходами, 3 – несовершеннолетними участниками дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 5 водителей.
Выявлено 6 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 311 нарушений ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.
Всего было оформлено 34 столкновения с материальным ущербом, без пострадавших.