Виновником смертельной аварии на Беринга оказался военнослужащий

29 Ноября 2017 года, 19:20

МУРМАНСК/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – В отношении виновного в ДТП в Мурманске, в котором погибла женщина, возбуждено уголовное дело. Как сообщили «Би-порту» в Военном следственном управлении по Северному флоту, автомобилем управлял военнослужащий по контракту одной из воинских частей Северного флота.

Около девяти часов утра он, проезжая перекресток Кольского проспекта с улицами Беринга и Баумана проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. Женщина с травмами была госпитализирована в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась.

В отношении военнослужащего Военным следственным отделом о Мурманскому гарнизону возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Фото: Слава Родин