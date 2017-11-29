В ДТП под Кандалакшей погибли три человека

30 Ноября 2017 года, 11:17

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – В Кандалакшском районе произошло ДТП с погибшими. Как сообщили «Би-порту» в УГИБДД по Мурманской области, сегодня около 9:30 на 84-85 км автодороги Кандалакша-Алакуррти произошло лобовое столкновение автомобилей «Тойота Камри» и ВАЗ-2111. В результате аварии погибли три человека: водитель и два пассажира отечественного автомобиля. Сведения о других пострадавших в настоящее время отсутствуют. Вся информация об аварии предварительная, поскольку в районе плохая мобильная связь.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.