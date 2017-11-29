В Мурманске на перекрестке столкнулись ВАЗ и «Дэу», обошлось без жертв

30 Ноября 2017 года, 11:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки в Мурманской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести.

Так, в четверг днем на 18-м километре автодороги «Кола-Верхнетуломский-КПП «Лотта» водитель автомобиля «Фольксваген Джета» не учел дорожные условия, потерял контроль над управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия госпитализирован пассажир автомобиля.

29 ноября в Мурманске на улице Полярные Зори водитель автомобиля ВАЗ-2112 при повороте налево на регулируемом перекрестке допустил столкновение с автомобилем «Дэу», который двигался во встречном направлении. В результате происшествия амбулаторно обслужены 39-летний водитель автомобиля ВАЗ и две женщины, 1990 и 1978 годов рождения, находившиеся в салоне автомобиля «Дэу».

Фото: Ольга Ануфриева