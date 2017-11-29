ГАЗЕЛЬ «СОБОЛЬ»: скидка до 100 000 рублей в декабре!

30 Ноября 2017 года, 12:35

Декабрь. Волшебный месяц в предвкушении праздника. Только в декабре при покупке автомобилей семейства «Соболь», официальный дилер ГАЗ автосалон «Автомаркет Газ», дарит скидку до 100 000 рублей. Не упусти возможность сделать этот праздник еще ярче!

Газель «Соболь» - это отечественная модель для подражания. Это «Дикий зверь» обладающее повышенными характеристиками проходимости, прекрасная вместительность и достаточный комфорт. В грязи он не утонет, а по асфальтовому покрытию передвигается довольно серьезно.

Маневренность и компактность «Соболя» позволяет мини-грузовику свободно проникать в тесные дворы, при этом авто достаточно экономичен и комфортен.

Подробности акции у менеджеров в автосалоне ГАЗ и по телефону /8152/ 333-666.

Предложение ограничено.

Заказать любою необходимую вам модификацию ГАЗель «Соболь» можно в салоне официального дилера АВТОМАРКЕТ ГАЗ

Адрес: г. Мурманск ул. Кооперативная, д.4

Телефон: (8152) 333-666