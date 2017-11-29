В Кировске выявили факт подделки документов

30 Ноября 2017 года, 12:49

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ — В Кировске полицейскими был выявлен факт подделки документов.

На одной из улиц Кировска во время ночного патрулирования был остановлен автомобиль ВАЗ, так как водитель нарушил правила дорожного движения. Житель Кировска, 1979 года рождения, предъявил патрульным документы. В ходе проверки было установлено, что водительское удостоверение соответствующей серии на имя задержанного не выдавалось.

По факту использования заведомо подложного документа при управлении автомобилем возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа...». В ходе расследования будет установлен способ изготовления фальшивки и цель ее использования.

Данное правонарушение карается штрафом в размере до 80 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: Tumix.ru