Более двух тысяч жителей Мурманской области оштрафовали за непристегнутый ремень

30 Ноября 2017 года, 19:20

КАНДАЛАКША/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – МО МВД России «Кандалакшский» информирует, что за 2017 год на территории Кандалакшского и Терского районов к административной ответственности за нарушение правил применения ремней безопасности привлечено 2595 граждан. За нарушение правил перевозки детей в отношении водителей составлено 194 административных материала.

Согласно правилам дорожного движения, использование ремней обязательно для водителя и пассажиров. Статистика утверждает, что они спасают от получения травм в 70 процентах случаев, в то время, как подушки безопасности – лишь в 30-ти.

За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. За нарушение правил перевозки детей - 3000 рублей.