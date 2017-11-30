Причиной смертельного ДТП под Кандалакшей стала потеря управления

30 Ноября 2017 года, 17:13

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – Стали известны обстоятельства ДТП на автодороге Кандалакша-Алакуртти, в котором погибли три человека. В УМВД по Мурманской области сообщили, что водитель автомобиля «Тойота Камри», 1993 года рождения, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2111.

В результате аварии погибли водитель отечественного автомобиля женщина, 1973 года рождения, и два её пассажира – женщины, 1984 и 1990 годов рождения. Установлено, что погибшие пассажирки не были пристегнуты ремнями безопасности.

Водитель «Тойота Камри» был доставлен в медучреждение и обслужен амбулаторно. В полиции уточнили, что мужчина был трезв, что подтверждено медицинским освидетельствованием.