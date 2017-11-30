За минувшие сутки на дорогах региона погибло три человека

01 Декабря 2017 года, 12:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – За истекшие сутки в Мурманской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека погибли, а 3 - получили травмы.

Так, утром в четверг в Мурманске на улице Верхнеростинское шоссе водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшего обслужили амбулаторно.

30 ноября около 09.30 на 84-85 км автодороги «Кандалакша-Алакуртти» водитель автомобиля «Тойота Камри», двигаясь со стороны Кандалакши, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2111. В результате ДТП погибло три человека. Пострадавший в результате ДТП водитель японской иномарки был обслужен амбулаторно. На момент ДТП мужчина был трезв.

Вечером того же дня на 1279 км в Мончегорске на улице Грузовой автомобиль «Шевроле Ланос», на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ-21144 и столкнулся с ним. Далее отечественный автомобиль откинуло на «Шевроле Ланос». Водитель ВАЗа была обслужена амбулаторно.