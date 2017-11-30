Более 1000 нарушений ПДД зарегистрировано за сутки в Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за истекшие сутки выявлено 1235 нарушений Правил дорожного движения.
Так, 44 нарушения было допущено пешеходами, 5 – несовершеннолетними. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны десять водителей.
Выявлено 5 нарушений, связанные с выездом на «встречку». С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 870 нарушений ПДД. 9 автолюбителей были задержаны за неуплату административных штрафов.
Всего было оформлено 35 столкновений с материальным ущербом.